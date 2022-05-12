Влада квазіреспубліки "ЛНР" відкрила додаткові пункти пропуску на кордоні з Росією. Вони пояснили це рішення наступним чином: забезпечення можливості для транспортування врожаю за минулий рік. Відповідну заяву зробив "глава" квазіреспубліки Пасічник, повідомляють російські ЗМІ.

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Бойовики "ЛНР" допомагають росіянам красти зерно з України

На цьому у квазіреспубліці не зупинилися. Там працюють над питанням щодо відкриття залізничного сполучення з державою-агресоркою між пунктами Лантратовка – Валуйкі.

При чому не повідомляють, що кому саме належить цей урожай. Проте очевидно, що без захоплення українських територій й відповідно неймовірного приросту зерна це було б неможливо.

Проте, що росіяни крадуть українське зерно відоме вже досить давно. Зокрема, на початку травня з'явилася інформація, що Росія спробувала продати Єгипту зерно, яке вони вкрали на території України. У Єгипті не купили крадене зерно, проте судно змінило напрямок й попрямувало у сторону Лівану та Сирії.

"Легалізації" краденого зерна у світі завадили українські дипломати. Спочатку в МЗС підтвердили, що російські загарбники вивезли з окупованого Криму 27 тисяч тонн зерна з України. Саме завдяки роботі дипломатів це судно не зайшло в порт в Єгипті.

Що ще відомо про вивезення окупантами зерна з України:

Раніше повідомляли, що з Мелітополя вивозять продукти, зерно і сільськогосподарську техніку. Усе це везуть до тимчасово окупованого Криму,

Тоді як у Сватівському районі, що на Луганщині, росіяни змушують місцевих фермерів працювати та обіцяють "платити" їм невеликою частиною з їхнього ж врожаю. Водночас бойовики погрожують "конфіскувати" техніку та посівний матеріал у тих аграріїв, які відмовляють від цієї "пропозиції".

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