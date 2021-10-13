Об этом в эфире 24 канала рассказал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Основной задачей кибервойск в Украине может стать наступательная операция в киберпространстве против агрессора.

Обратите внимание Дия, слив данных о вакцинации и российские соцсети, – в СНБО рассказали, кто атакует Украину

"Именно потому, что приняли стратегию по вопросам кибербезопасности, которая подписана президентом, логичным шагом был и вопрос создания соответствующей структуры, которая бы называлась кибервойсками", – сказал Александр Федиенко.

Финансирование кибервойск

Пока соответствующая стратегия окончательно не определена, есть только разработки – этим занимается Министерство обороны, Генеральный штаб, объяснил заместитель главы Комитета Верховной Рады. Он подчеркнул, что необходимо понимание того, как именно будут выстраивать модель кибервойск.

Это не люди с автоматами. Это люди, которые анализируют киберинфраструктуру страны-агрессора, ищут там уязвимости для того, чтобы в случае любой агрессии в отношении нашей страны предпринять контрнаступательные действия,

– сказал Федиенко.

По его словам, будет либо отдельное подразделение, которое будет финансироваться из бюджета государства, то есть увеличится финансирование Минобороны, Вооруженных сил, либо идет речь о проекте в рамках государственного частного партнерства.

"Это (финансирование – 24 канал) дискуссионный вопрос, он пока обсуждается", – рассказал заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Александр Федиенко о кибервойсках в Украине: смотрите видео

Создание кибервойск: кратко