Об этом говорится в разговоре одного из оккупантов с родным, который перехватила СБУ. Военный не подбирает слова, чтобы описать ситуацию.

Ранее Оккупантов для фото- и видеодоказательств "величия армии" заставляют уничтожать свою же технику

Оккупанты признают, что власти умалчивают о количестве погибших

Россияне говорят, что "отводом войск" командование предало российскую армию и "теперь им все будут плевать в спины". В телефонном разговоре находящегося на Киевщине оккупанта спрашивают, обстреливают ли они украинские позиции.

Да, но не знаю, долетает ли. Потому что до нас долетает,

– признается военный.

Солдаты говорят, что по возвращении их "заклюют"

Солдат говорит, что вооружение у россиян – "беспонтовое". Также россияне ставят под сомнение, что у них только тысяча погибших. Пока говорит военный, он просто сидит, а когда вернется домой, то предполагает, что его "заклюют".

Так скажут: фу, лохи, обос*ались,

– "оптимистично" завершает его собеседник.