Про це мовиться в розмові одного з окупантів з рідним, яку перехопила СБУ. Військовий не підбирає слів, аби описати ситуацію.

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Окупанти визнають, що влада замовчує кількість загиблих

Росіяни кажуть, що "відведенням військ" командування зрадило російську армію і "тепер їм всі плюватимуть у спини". У телефонній розмові окупанта, що перебуває на Київщині, питають, чи вони обстріляють українські позиції.

Так, але не знаю, чи долітає. Бо до нас долітає,

– зізнається військовий.

Солдати кажуть, що після повернення їх "заклюють"

Солдат каже, що озброєння у росіян – "безпонтове". Також росіяни ставлять під сумнів, що у них – лише тисяча загиблих. Поки, каже військовий, він просто сидить, а коли повернеться додому, то припускає, що його "заклюють".

Так скажуть: фу, лохи, обіс*ались,

– "оптимістично" завершує його співрозмовник.

Слухайте розмову, яку перехопила СБУ / Увага! Присутня нецензурна лексика – 18+