Лохотрон, – в Кремле отреагировали на расследование Навального о дворце Путина
В Кремле уже отреагировали на расследование фонда оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина. Материал назвали "лохотроном" и псевдорасследованием.
Что говорит Кремль
В Кремле убеждают, что с помощью таких расследований у зрителей выманивают деньги. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Радио Маяк". Поэтому политик обвинил фонд в мошенничестве.
Важно Сокровенная мечта тирана: главное по расследованию Навального о дворце Путина
В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон,
– сказал Песков.
Прессекретарь попросил россиян думать перед тем, как отправлять деньги.
Кроме того, по мнению Пескова, в расследовании нет ничего нового, потому что якобы собственность Путина ежегодно декларируют. По словам политика, тему "вбросили" 4 года назад.
Расследование Навального в отношении Дома Путина: коротко
- После прилета Навального в Россию, его фонд обнародовал расследование, посвященное огромному дворцу Путина возле Геленджика.
- Площадь здания составляет более 17 тысяч квадратных метров, а территория вокруг – 68 гектаров. Кстати, возле дворца размещен участок размером 7 тысяч гектаров, который принадлежит Федеральной службе безопасности России.
- Расследователи оценили это богатство Путина в 100 миллиардов рублей.
- Фонд утверждает, что люди, которые работают в комплексе, не могут приносить с собой даже телефон с камерой.
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