В Кремле уже отреагировали на расследование фонда оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина. Материал назвали "лохотроном" и псевдорасследованием.

Что говорит Кремль

В Кремле убеждают, что с помощью таких расследований у зрителей выманивают деньги. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Радио Маяк". Поэтому политик обвинил фонд в мошенничестве.

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В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон,

– сказал Песков.

Прессекретарь попросил россиян думать перед тем, как отправлять деньги.

Кроме того, по мнению Пескова, в расследовании нет ничего нового, потому что якобы собственность Путина ежегодно декларируют. По словам политика, тему "вбросили" 4 года назад.

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