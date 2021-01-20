У Кремлі вже відреагували на розслідування фонду опозиціонера Олексія Навального про палац президента Росії Володимира Путіна. Матеріал назвали "лохотроном" та псевдорозслідуванням.

Що каже Кремль

У Кремлі переконують, що за допомогою таких розслідувань у глядачів виманюють гроші. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Радіо Маяк". Тому політик звинуватив фонд у шахрайстві.

Важливо Потаємна мрія тирана: головне з розслідування Навального про палац Путіна

В кінці цього чудесного матеріалу вказані номери рахунків з проханням туди перераховувати гроші. Мені здається, ось це головне завдання подібних псевдорозслідувань. Це і є головний лохотрон,

– сказав Пєсков.

Прессекретар попросив росіян думати перед тим, як відправляти гроші.

Крім того, на думку Пєскова, у розслідуванні немає нічого нового, бо нібито власність Путіна щорічно декларують. За словами політика, тему "вкинули" 4 роки тому.

Розслідування Навального щодо будинку Путіна: коротко