Лохотрон, – у Кремлі відреагували на розслідування Навального про палац Путіна
У Кремлі вже відреагували на розслідування фонду опозиціонера Олексія Навального про палац президента Росії Володимира Путіна. Матеріал назвали "лохотроном" та псевдорозслідуванням.
Що каже Кремль
У Кремлі переконують, що за допомогою таких розслідувань у глядачів виманюють гроші. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Радіо Маяк". Тому політик звинуватив фонд у шахрайстві.
Важливо Потаємна мрія тирана: головне з розслідування Навального про палац Путіна
В кінці цього чудесного матеріалу вказані номери рахунків з проханням туди перераховувати гроші. Мені здається, ось це головне завдання подібних псевдорозслідувань. Це і є головний лохотрон,
– сказав Пєсков.
Прессекретар попросив росіян думати перед тим, як відправляти гроші.
Крім того, на думку Пєскова, у розслідуванні немає нічого нового, бо нібито власність Путіна щорічно декларують. За словами політика, тему "вкинули" 4 роки тому.
Розслідування Навального щодо будинку Путіна: коротко
- Після прильоту Навального до Росії, його фонд оприлюднив розслідування, присвячене величезному палацу Путіна біля Геленджика.
- Площа будівлі становить понад 17 тисяч квадратних метрів, а територія навколо – 68 гектарів. До речі, біля палацу розміщена ділянка розміром 7 тисяч гектарів, яка належить Федеральній службі безпеки Росії.
- Розслідувачі оцінили це багатство Путіна у 100 мільярдів рублів.
- Фонд стверджує, що люди, які працюють у комплексі, не можуть приносити з собою навіть телефон з камерою.
Поділитися новиною