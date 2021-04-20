Ляшко о Пасхе: локдаун не планируют, однако переговоры с церквями продолжаются
Ужесточать карантин на Пасху и майские праздники правительство не планирует. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас продолжаются активные переговоры с представителями всех церквей, как сделать празднование максимально безопасным.
Источник:"Завтрак с 1+1"
Ляшко отметил, что в Украине наблюдают стабилизацию заболеваемости коронавирусом. Однако ситуация может измениться на праздники, так как на Пасху люди массово мигрируют и приходят в храмы.
Стоит ознакомиться Как во Львове будут проводить богослужения на Пасху и Вербное воскресенье: заявление Садового
Пожилым людям рекомендуют не входить внутрь храмов
Ключевой вопрос – как достучаться до всех, что мы находимся в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо? Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, мы рекомендуем не входить внутрь храма,
– отметил главный санврач.
Например, Ляшко предложил, чтобы кто-то один из семьи шел святить Пасху.
Пасху во время пандемии обсудили и у Зеленского
Отметим, что ранее совещание из-за третьей волны коронавируса и празднования Пасхи в условиях пандемии провели у президента Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул, что понимает важность праздника, однако украинцам следует считаться и с COVID-19.
Поделиться новостью