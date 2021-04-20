Ужесточать карантин на Пасху и майские праздники правительство не планирует. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас продолжаются активные переговоры с представителями всех церквей, как сделать празднование максимально безопасным.

Ляшко отметил, что в Украине наблюдают стабилизацию заболеваемости коронавирусом. Однако ситуация может измениться на праздники, так как на Пасху люди массово мигрируют и приходят в храмы.

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Пожилым людям рекомендуют не входить внутрь храмов

Ключевой вопрос – как достучаться до всех, что мы находимся в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо? Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, мы рекомендуем не входить внутрь храма,

– отметил главный санврач.

Например, Ляшко предложил, чтобы кто-то один из семьи шел святить Пасху.

Пасху во время пандемии обсудили и у Зеленского

Отметим, что ранее совещание из-за третьей волны коронавируса и празднования Пасхи в условиях пандемии провели у президента Владимира Зеленского. Глава государства подчеркнул, что понимает важность праздника, однако украинцам следует считаться и с COVID-19.

Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Украине обнаружили 1 951 956 случаев коронавируса, из них 40 367 – летальные. Выздоровели больше 1 миллиона 499 тысяч больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8 940 человек, 367 больных умерли.



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