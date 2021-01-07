Мэр Тернополя Сергей Надал объяснил свое заявление относительно того, что город не будет вводить локдаун. Чиновник предположил, что усилений карантин могут ввести.

Будет ли локдаун в Тернополе

Решение по карантину в Тернополе комиссия по чрезвычайным ситуациям принимает, опираясь на показатели заболеваемости COVID-19. Об этом Надал написал в Фейсбуке.

К теме В Тернополе не будут вводить локдаун: что говорит мэр города

По словам мэра, в Тернополе уменьшается количество больных. Среди госпитализированных почти нет детей и работников образовательных учреждений.

Однако Надал признал, что после новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может возрасти. Кроме того, во время праздников могут делать меньше тестов. Поэтому меры могут принять.

Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Мы никогда не будем рисковать здоровьем жителей нашей общины,

– подчеркнул Надал.

Чиновник утверждает, во всех цивилизованных странах карантин ослабляют при уменьшении показателей, а при увеличении – усиливают.

Обратите внимание! В Украине в течение 8 – 24 января вводят локдаун. В этот период будут действовать жесткие ограничения.

Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала