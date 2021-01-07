Локдаун в Тернополе таки могут ввести: что говорит мэр
Мэр Тернополя Сергей Надал объяснил свое заявление относительно того, что город не будет вводить локдаун. Чиновник предположил, что усилений карантин могут ввести.
Будет ли локдаун в Тернополе
Решение по карантину в Тернополе комиссия по чрезвычайным ситуациям принимает, опираясь на показатели заболеваемости COVID-19. Об этом Надал написал в Фейсбуке.
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По словам мэра, в Тернополе уменьшается количество больных. Среди госпитализированных почти нет детей и работников образовательных учреждений.
Однако Надал признал, что после новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может возрасти. Кроме того, во время праздников могут делать меньше тестов. Поэтому меры могут принять.
Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных — мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина. Мы никогда не будем рисковать здоровьем жителей нашей общины,
– подчеркнул Надал.
Чиновник утверждает, во всех цивилизованных странах карантин ослабляют при уменьшении показателей, а при увеличении – усиливают.
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