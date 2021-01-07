Мер Тернополя Сергій Надал пояснив свою заяву стосовно того, що місто не запроваджуватиме локдаун. Чиновник припустив, що посилений карантин таки можуть ввести.

Чи буде локдаун у Тернополі

Рішення щодо карантину у Тернополі комісія з надзвичайних ситуацій приймає, опираючись на показники захворюваності на COVID-19. Про це Надал написав у фейсбуці.

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За словами мера, у Тернополі зменшується кількість хворих. Серед госпіталізованих майже немає дітей та працівників освітніх закладів.

Однак Надал визнав, що після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може зрости. Крім того, під час свят можуть робити менше тестів. Тому заходів таки можуть вжити.

Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Ми ніколи не будемо ризикувати здоров’ям жителів нашої громади,

– наголосив Надал.

Чиновник стверджує, у всіх цивілізованих країнах карантин послаблюють при зменшенні показників, а при збільшенні – посилюють.

Зверніть увагу! В Україні протягом 8 – 24 січня запроваджують локдаун. У цей період діятимуть жорсткі обмеження.



Локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу