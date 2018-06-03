Ломаченко показал шрамы после операции на плече

После того, как украинскому боксеру Василию Ломаченко провели операцию на плече, он остался вне ринга на целое лето.

Ломаченко травмировал плечо еще в поединке против Хорхе Линареса, где украинец завоевал титул чемпиона по версии WBA в легком весе. Ломаченко победил Линареса техническим нокаутом в 10 раунде.

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Василий Ломаченко, в частности, отметил, что почувствовал повреждения во время боя еще во втором раунде, но не хотел разочаровывать своих болельщиков.

Операция состоялась в среду, 30 мая, в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Если в дальнейшем не будет осложнений, то Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а провести бой в начале декабря. Пока же на его плече следы от операции.