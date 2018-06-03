Ломаченко показав шрами після операції на плечі

Після того, як українському боксеру Василю Ломаченко провели операцію на плечі, він залишився поза рингом на ціле літо.

Ломаченко травмував плече ще у поєдинку проти Хорхе Лінареса, де українець виборов титул чемпіона за версію WBA у легкій вазі. Ломаченко переміг Лінареса технічним нокаутом у 10 раунді.

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Василь Ломаченко, зокрема, зазначив, що відчув пошкодження під час бою ще у другому раунді, але не хотів розчаровувати своїх уболівальників.

Операція відбулася у середу, 30 травня, в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Якщо надалі не буде ускладнень, то Ломаченко зможе повернутися до тренувань в жовтні, а провести бій на початку грудня. Поки ж на його плечі сліди від операції.