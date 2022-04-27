Об этом 26 апреля сказала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трусс. Она акцентировала внимание на том, что кремлевский диктатор должен ответить за свои поступки.

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Путина необходимо изолировать

Госпожа Министр отметила, что их государство поставляет Украине не только боеприпасы, но и много другой помощи. Также, чтобы поддержать нашу страну в это тяжелое время, Британия возобновит работу своего посольства в Киеве.

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение Путина,
– подчеркнула Трусс

Внешняя политика Соединенного Королевства, в частности, сосредоточена на изоляции Путина. Это нужно делать в пределах мировой как политической, так и экономической арен. Ведь так легче обеспечить привлечение его режима к ответственности за свои преступления.

Выступление главы МИД Британии: смотрите видео

Какую помощь страна оказала в последнее время

Это все лишь маленькая часть того, что дал Украине этот важный международный партнер.

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