Об этом 26 апреля сказала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трусс. Она акцентировала внимание на том, что кремлевский диктатор должен ответить за свои поступки.

К теме Великобритания расширила санкции против России: что нового в списке

Путина необходимо изолировать

Госпожа Министр отметила, что их государство поставляет Украине не только боеприпасы, но и много другой помощи. Также, чтобы поддержать нашу страну в это тяжелое время, Британия возобновит работу своего посольства в Киеве.

Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить поражение Путина,

– подчеркнула Трусс

Внешняя политика Соединенного Королевства, в частности, сосредоточена на изоляции Путина. Это нужно делать в пределах мировой как политической, так и экономической арен. Ведь так легче обеспечить привлечение его режима к ответственности за свои преступления.

Выступление главы МИД Британии: смотрите видео

Какую помощь страна оказала в последнее время

23 апреля премьер Британии Борис Джонсон договорился с нашим президентом о поставках большого количества вооружений. Детали договора не обнародуются. Однако известно, что в телефонном разговоре согласовали очень значительную поддержку, которая поможет убивать оккупантов.

Что касается поддержки в гуманитарных целях, то 26 апреля в Украину направили бронированные машины скорой помощи и пожарные автомобили. Кроме этого предоставили большую партию медицинского оборудования.

Не менее важна и экономическая поддержка. 20 апреля Великобритания выделила Украине 400 миллионов фунтов. Также страна стала гарантом миллиардного займа у Всемирного банка.

Кроме этого 26 апреля страна отменила все пошлины на украинские товары. Это очень сильно поможет нашим импортерам. Президент Украины поблагодарил и подчеркнул, что это решение сохранит тысячи рабочих мест.

Это все лишь маленькая часть того, что дал Украине этот важный международный партнер.

Ранее – в МИД Британии заявили, что отдохнут после поражения Путина: смотрите видео