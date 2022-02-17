Британская чиновница отметила, что жизнь в Киеве продолжается, несмотря на угрозы со стороны Кремля. Она выступила на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой, пишет 24 канал.

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Как Лондон поддерживает Вооруженные силы Украины

Трасс подчеркнула, что поражена тем уровнем стойкости, который демонстрирует украинский народ и власть. Она отметила, что для Великобритании честь быть одним из ключевых партнеров Украины. Министр отметила, что Лондон передает нашему государству оборонное вооружение и протренировал уже 20 тысяч военных.

Великобритания увеличивает финансовую помощь

Ранее Великобритания объявила, что предоставит 88 миллионов фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости Украины. Мол, благодаря этому удастся сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. 17 февраля во время визита в Киев Трасс уточнила, что уровень поддержки по этим проектам планируют увеличить до 100 миллионов евро.

Альянс Великобритании, Украины и Польши

Трасс подчеркнула, что рада запуску трехстороннего партнерства Великобритании с Украиной и Польшей. "Мы будем активизировать наше сотрудничество по безопасности. Речь идет о санкционной политике, также работе по борьбе с дезинформацией", – объяснила она.

Соединенное Королевство готово стоять бок о бок со своими союзниками в Центрально-Восточной Европе,

– заверила министр.

"Россия должна отойти от края пропасти"

По словам чиновницы, России следует еще раз хорошо задуматься о том, что она делает. Ведь, несмотря на заявления страны-агрессора, нет признаков того, что она действительно отводит свои войска от границ Украины. "Нужно, чтобы Россия отошла от края пропасти и прибегла к дипломатии", – подчеркнула Трасс.

Она отметила, что общалась об этом с главой российского МИД Сергеем Лавровым, когда посещила Москву. Тогда министр призвала уважать суверенитет Украины и прибегнуть к содержательному диалогу. "Если они не выберут этот путь, то заплатят за это", – добавила глава ведомства.

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