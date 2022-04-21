Ограничение было введено 21 апреля. О них сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Кто оказался под санкциями

Подполковник Азатбек Омурбеков, командовавший военными во время зверств в Буче;

командующий десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков;

командующий Сил специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков;

первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Николай Богдановский;

генеральный директор и председатель правления логистической компании "РЖД" Олег Белозеров;

первый заместитель директора Федеральной службы безопасности России Сергей Королев.

Кстати, санкции ввели и против бежавшего в Россию украинского нардепа Ильи Кивы.

Великобритания непоколебима в поддержке Украины и привлечении к ответственности Путина и его режима. Сегодняшняя новая волна санкций касается генералов и оборонных предприятий, на руках которых есть кровь,

– подчеркнула Трасс.

Подсанкционные предприятия

Концерн "Калашников";

Арзамасский машиностроительный завод, создающий десантные бронетранспортеры;

Военно-промышленная компания;

GTLK.

В списке оказались 26 физических и юридических лиц. Их активы в Великобритании заморозили, а въезд – запретили.

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