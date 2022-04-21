Обмеження запровадили 21 квітня. Про них повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

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Хто опинився під санкціями

Підполковник Азатбек Омурбеков, який командував військовими під час звірств у Бучі;

командувач десантних військ генерал-полковник Андрій Сердюков;

командувач Сил спеціальних операцій генерал-майор Валерій Флюстіков;

перший заступник начальника Генерального штабу генерал-полковник Микола Богдановський;

генеральний директор і голова правління логістичної компанії "РЖД" Олег Бєлозеров;

перший заступник директора Федеральної служби безпеки Росії Сергій Корольов.

До речі, санкції запровадили й проти українського нардепа, який втік у Росію, Іллі Киви.

Велика Британія непохитна у підтримці України та притягненні до відповідальності Путіна і його режиму. Сьогоднішня нова хвиля санкцій стосується генералів та оборонних підприємств, на руках яких є кров,

– наголосила Трасс.

Підсанкційні підприємства

Концерн "Калашников";

Арзамаський машинобудівний завод, який створює десантні бронетранспортери;

Військово-промислова компанія;

GTLK.

Загалом у списку опинилися 26 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи у Великій Британії заморозили, а в'їзд – заборонили.

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