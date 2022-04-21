Борис Джонсон додав, що мати справи з Володимиром Путіним це теж саме, що торгуватися з крокодилом, який тримає твою ногу у своїх щелепах.

Зверніть увагу Окупанти планують провести так званий "референдум" ще й на Харківщині

Джонсон про Путіна

За словами очільника Британії, Путін чітко дав зрозуміти, що хоче захопити більше території України і може почати новий наступ на столицю країни Київ.

Як можна вести переговори з крокодилом, коли він тримає ногу в щелепах? Ось з якою складністю стикаються українці. Нам просто потрібно продовжувати дотримуватися стратегії, продовжувати постачати їм зброю,

– пояснив Джонсон.

Британський прем'єр-міністр додав, що життєво важливо, щоб Захід продовжував надавати зброю Україні. Він сказав, що світові лідери, в тому числі президент США Джозеф Байден, погодилися продовжувати надавати озброєння України, оскільки Росія активувала свої атаки на сході. Зокрема, йдеться про артилерію.

Актуально – Арестович описав сценарій на найближчий час: дивитися відео