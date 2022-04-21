Про це в ефірі російських пропагандистів розповів Віталій Ганчев. Цього колаборант росіяни поставили главою окупаційної адміністрації Харківщини.

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Ганчев заявляє, що населення "опитають" щодо приєднання до Росії

Гауляйтер розповів, що, мовляв, коли завершать "денацифікацію", то серед місцевого населення проведуть "опитування" щодо "від'єднання".

При цьому Ганчев оперує поняттям "Нова Україна". Колаборант запевняє, що таке словосполучення використовують люди. Він в черговий раз не оминув нагоди переказати вигадки, як "націоналісти в Україні владу захопили з допомогою Заходу".

До 2014 року Ганчев працював у правоохоронних органах

Харківські ЗМІ з'ясували деталі про Віталія Ганчева. Виявилось, що до 2014 року він працював у правоохоронних органах. У 2013 році Ганчев працював заступником начальника Дергачівського райвідділу міліції у званні підполковника. Згодом перебрався до Луганська, де приступив до роботи в органах псевдореспубліки.

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