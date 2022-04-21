Згідно з інформацією, у Балаклеї поранених окупантів почали розміщувати у міській поліклініці.

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Хоч відомо, що шпиталь для російських військових вони собі обладнали у будівлі місцевої музичної школи.

Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією,

– пояснили у Генштабі.

Також там додали, що ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.

Важливо! Ситуація в місті Харкові та області напружена, адже почастішали обстріли житлових районів. Ворог завдає ударів і з землі, і з неба. Усіх мешканців закликають без зайвих потреб нікуди не виходити.

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