Згідно з інформацією, у Балаклеї поранених окупантів почали розміщувати у міській поліклініці.
Читайте також У Харкові обстріляли індустріальний район: поцілили в дах 4-поверхівки, тепер видно небо
Хоч відомо, що шпиталь для російських військових вони собі обладнали у будівлі місцевої музичної школи.
Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією,
– пояснили у Генштабі.
Також там додали, що ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова.
До теми – СБУ виявила у Харкові законспірований склад з боєприпасами на 200 мільйонів доларів: дивіться відео