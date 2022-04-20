19 квітня мер Харкова Ігор Терехов під час національного телемарафону розповів, що у місті зруйновано майже 2 тисячі будинків. Нині окупанти обстріляли ще один індустріальний район.
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Тепер небо можна побачити просто у будинку. Загалом за останні дні без житла залишилось багато харків'ян.
У Харкові обстріляли індустріальний район: фото 24 каналу
Нещодавно голова міськради розповів, що якщо раніше росіяни обстрілювали мікрорайони, які ближчі до окружної дороги, то нині більше страждає центральна частина міста.
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