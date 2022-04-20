19 апреля мэр Харькова Игорь Терехов во время национального телемарафона рассказал, что в городе разрушены около 2 тысяч домов. В настоящее время оккупанты обстреляли еще один индустриальный район.

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Теперь небо можно увидеть прямо в доме. В целом, за последние дни без жилья осталось много харьковчан.

В Харькове обстреляли индустриальный район: фото 24 канала

Недавно глава горсовета рассказал, что если раньше россияне обстреливали микрорайоны, ближе к окружной дороге, то сейчас больше страдает центральная часть города.

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