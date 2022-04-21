Согласно информации, в Балаклее раненых оккупантов начали размещать в городской поликлинике.
Читайте также В Харькове обстреляли индустриальный район: попали в крышу 4-этажки, теперь видно небо
Хотя известно, что госпиталь для российских военных они себе оборудовали в здании местной музыкальной школы.
Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией,
– пояснили в Генштабе.
Также там добавили, что враг продолжает частичное блокирование и обстрелы города Харькова.
К теме – СБУ обнаружила в Харькове законспирированный склад с боеприпасами на 200 миллионов долларов: смотрите видео