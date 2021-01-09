В Лондоне из-за коронавируса не хватает водителей скорой: кого посадили за руль
В Лондоне – локдаун из-за большого количества больных коронавирусом. Не хватает даже водителей скорой, поэтому до вождения привлекли пожарных и полицейских.
Более сотни пожарных уже помогают парамедикам
К работе на скорых привлекли почти 200 пожарных. Об этом сообщает My London.
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125 пожарных уже помогают парамедикам, еще 60 проходят тренировки и приступят к работе со следующей недели.
От имени всех лондонцев, я хочу поблагодарить наших трудолюбивым пожарным, которые не прекращают работать в течение пандемии, чтобы жители города были в безопасности,
– сказал Садик Хан, мэр Лондона.
К вождению скорых привлекли и полицию
Также к работе на скорой привлекли и правоохранителей. За руль машин скорой уже пересели 75 полицейских, еще 125 – в резерве.
В Лондоне – локдаун
Отметим, что в Великобритании количество больных ежедневно бьет рекорды. С 4 января действует жесткий локдаун. Особенно строгие ограничения именно для жителей Лондона, ведь здесь – эпицентр возгорания.
Какова ситуация с коронавирусом в Великобритании?По состоянию на 9 января в стране обнаружили более 2 миллионов 966 тысяч случаев COVID-19. Почти 80 тысяч случаев – летальные.
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