У Лондоні – локдаун через велику кількість хворих на коронавірус. Не вистачає навіть водїів швидкої, отож до кермування долучили пожежників та поліцейських.

Понад сотня пожежників уже допомагають парамедикам

До роботи на швидких залучили майже 200 пожежників. Про це повідомляє My London.

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125 вогнеборців уже допомагають парамедикам, ще 60 проходять тренування і приступлять до роботи з наступного тижня.

Від імені усіх лондонців, я хочу подякувати нашим працелюбним пожежникам, що не припиняють працювати протягом пандемії, аби жителі міста були у безпеці,

– сказав Садік Хан, мер Лондона.

До кермування швидкими долучили і поліцію

Також до роботи на швидкій долучили і правоохоронців. За кермо машин швидкої уже пересіли 75 поліцейських, ще 125 – у резерві.

У Лондоні – локдаун

Зазначимо, що у Великій Британії кількість хворих щодня б'є рекорди. З 4 січня діє жорсткий локдаун. Особливо суворі обмеження саме для мешканців Лондона, адже тут – епіцентр спалаху.