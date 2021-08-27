Об этом сообщила полиция Хаммерсмита и Фулхама. На место происшествия правоохранителей вызвали вечером 25 августа. Местные жители сообщили о мужчине, который кричал что-то о совершенном насилии посреди улицы.
Читайте также Мужчину навсегда выгнали из тренажерного зала: что он сделал
Мужчина со шприцем посетил три супермаркета
Очевидцы говорят, что раньше он ходил со шприцем по меньшей мере по трем супермаркетам, где и делал уколы продуктам. Полиция задержала 37-летнего злоумышленника и взяла под стражу.
В супермаркетах работают эксперты
Супермаркеты сразу закрыли, на место прибыли эксперты. Пока неизвестно, до скольких именно продуктов добрался мужчина. Также правоохранители проверяют и другие точки торговли в районе. Больше всего пострадали три магазина, в которые точно наведывался задержанный, им, скорее всего, придется выбросить большинство товаров.
Мы бы просили людей не спекулировать, пока мы не получим результаты. На этом этапе ничего не говорит о том, что подозреваемый работал в составе группы, но сыщики не раскрывают мотивов этих событий,
– сказал руководитель группы детективов Овен Ричардс.
Ранее Разрешили слишком много выпить: мужчина осудил ресторан более чем на 5 миллионов долларов
В Англии супермаркет ограбила чайка
Отметим, что недавно в Англии произошло еще одно нестандартное преступление. Так супермаркет в городе Абердин ограбила чайка. Она залетела в магазин и украла пакетик с чипсами. Пернатую злоумышленницу не задержали.