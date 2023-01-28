В Лондоне есть выдвижные писсуары – это расположенные под землей устройства, которые выезжают ночью на поверхность, чтобы люди пользовались ими. 27 января, когда мужчина работал под устройством, его зажало между писсуаром и землей.

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Мужчину раздавило в центре Лондона посреди дня

Это произошло в развлекательном районе Лондона Вест-Энд, где есть много пабов, баров и ресторанов. Человек работал под телескопическим писсуаром, однако тот внезапно опустился и раздавил его.

На место сразу вызвали полицейских, медиков и группу реагирования, а также около 25 пожарных. В течение 2 часов спасатели пытались вытащить мужчину с помощью лебедки, но, несмотря на все усилия экстренных служб, он скончался.

К сожалению, мы вынуждены сообщить, что, несмотря на усилия экстренных служб, мужчина, получивший тяжелые ранения в Кембридском цирке, скончался на месте происшествия,

– заявили в полиции.

Бригаду вызвали в 13:05 местным временем, а к 15:41 тело погибшего достали. Ближайших родственников мужчину сразу проинформировали о случившемся. Место трагедии пока оцеплено.

В Лондоне мужчину убил общественный туалет: фото BBC

В Гонконге свинья убила мясника, который хотел ее зарезать

В пятницу 20 января в Гонконге при попытке зарезать свинью погиб мясник. По словам полиции, 61-летний мужчина выстрелил в животное из электрошокера, но когда свинья очнулась, то сбила его с ног.

Когда он упал на землю, получил рану от 40-сантиметрового тесака для мяса, который держал в руке. Коллега нашел мужчину без сознания с тесаком в руке и раной на левой ноге. Его доставили в больницу, а там уже констатировали смерть.