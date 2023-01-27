Польша является одним из тех государств Европы, которые не устает декларировать свое поддержку Украине и бороться за то, чтобы у нас были танки и другое вооружение. Однако иногда, конечно, встречаются откровенно странные ситуации между гражданами обеих стран. На днях попытался откусить ухо женщине 35-летний украинец.

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Инцидент произошел в городе Познани

Отметим, что населенный пункт, в котором это произошло, находится в Западной части Польши. Событие произошло ночью, когда женщина остановилась перед переходом, чтобы пропустить мужчину. Однако тот запрыгнул к ней в машину, укусил ее за ухо и угнал авто.

Мужчина был очень возбужден и агрессивен. Женщина ехала на Citroen и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить его, тогда мужчина ворвался в ее автомобиль, начал угрожать, откусил кусок ее уха и угнал транспортное средство,

– отметили в полиции Познани.

В то же время известно, что на угнанном авто мужчина проехал несколько улиц. Во время этого он задел дорожный знак, впоследствии вышел из автомобиля и стал убегать. Но забежать неизвестному далеко не удалось, потому что его быстро задержали представители правоохранительных органов.

А вот пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где ей медики оперативно оказали помощь.

Обратите внимание! Как сообщает польская полиция, этот мужчина повредил не менее 5 машин. Его отправили в больницу из-за неадекватного поведения. Силовики ожидают от врачей разрешения на допрос нарушителя, чтобы заняться им.

В Британии женщина обнаружила в холодильнике геккона

К этой теме напомним другой "курьез" – если это можно, конечно, так назвать – какой случился в Великобритании. 29-летняя женщина, по имени Никата Моран, купила фрукты в магазине Lidl. Среди клубники она увидела детеныша стенного геккона. Фактически оно пережило путешествие протяженностью около 4 800 километров.