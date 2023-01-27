Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Харук. Такие танки РТ-91 называют крепкими, как сталь.

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Усовершенствованная версия Т-72

Харук рассказал, что Польша выкупила в свое время много танков Т-72Р, экспортный вариант советских танков. На их основе она сделала часть новых, часть переоборудовала. Танки РТ-91 имеют усовершенствованный прицел, лучший двигатель.

Поскольку сейчас Польша интенсивно производит обновление танкового парка, она закупила и Abrams, заказала и начала получать уже южнокорейские танки К-2. Соответственно удерживать танки более старых моделей, таких как Т-72, РТ-91, особого смысла нет, и соответственно они решили передать эти танки Украине,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что ранее поляки уже передали значительное количество, около 200 танков Т-72. Что касается танков РТ-91, то на них нет динамической защиты, но можно уже в Украине установить. Так, в частности, поступали и с предыдущими танками, когда их уже в Украине доводили до современного состояния защиты.

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Танки Аbrams М1А2

По словам военного эксперта, основная проблема поставки американских танков Abrams – это то, что у них есть броня из обедненного урана. Такие танки США не поставляют никому за границу. Их отправляют на заводы, где снимают эту броню и сменяют ее на другую, с чем и связаны длительные темпы поставки.

"М1А2 – это современный танк. Он был спроектирован в начале 90-х годов, прошел несколько этапов модернизаций, и с тех пор он отличается хорошими прицельными устройствами, хорошей 70-мм дальнобойной пушкой и благодаря мощному двигателю 1500 лошадиных сил достаточно маневренный и его динамические характеристики неплохие", – заметил Харук.

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