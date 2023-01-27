Об этом во время своего стрима заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он напомнил о публикации на страницах издания Politico, которое сообщало, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине.

Узнайте больше Какие характеристики F-16 усилят ВСУ, если Нидерланды передадут их Украине

Тему самолетов могут поднять на "Рамштайне-9"

По словам Жданова, обсуждение передачи Украины самолетов – это еще одно подтверждение того, что меняется конъюнктура со стороны стран НАТО в отношении России.

Получит ли Украина самолеты – прогноз Жданова: смотрите видео

В частности, если раньше в НАТО дистанцировались и боялись что-либо заявить, то теперь на "красные линии" Путина не обращают внимания. Жданов подчеркнул, что следующий Рашмтайн состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО после встречи министров обороны стран Альянса.

Запад и Брюссель планово объединяют встречи министров НАТО и "Рамштайн". Возможно, будут обсуждать вопросы передачи каких-либо самолетов. Возможно, из состава войск НАТО в Европе для нужд Украины,

– сказал эксперт и добавил, что в Брюсселе также могут обсуждать ракеты для Украины.

Также Жданов напомнил, что Словакия подтвердила готовность передать Украине самолеты класса МиГ-29. По его словам, предположительно после "Рамштайна" Украина получит эти самолеты от Словакии.

Украина может получить современные истребители