Про це під час свого стріму заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він нагадав про публікацію на сторінках видання Politico, яке повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні.
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Тему літаків можуть порушити на "Рамштайні-9"
За словами Жданова, обговорення щодо передачі Україні літаків – це ще одне підтвердження того, що змінюється кон'юктура з боку країн НАТО щодо Росії.
Чи отримає Україна літаки – прогноз Жданова: дивіться відео
Зокрема, якщо раніше в НАТО дистанціювалися і боялися щось заявити, то тепер на "червоні лінії" Путіна не звертають увагу. Жданов підкреслив, що наступний "Рашмтайн" відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО після зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.
Захід і Брюссель планово об'єднує зустріч міністрів НАТО та "Рамштайн". Можливо, будуть обговорювати питання передачі якихось літаків. Можливо, зі складу військ НАТО в Європі для потреб України,
– сказав експерт і додав, що в Брюсселі також можуть обговорювати ракети для України.
Також Жданов нагадав, що Словаччина підтвердила, що готова передати Україні літаки класу МіГ-29. За його словами, ймовірно, після "Рамштайну" Україна отримає ці літаки від Словаччини.
Україна може отримати сучасні винищувачі
- Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії просила НАТО закрити небо від російських ракетних або ж надати нашій країні винищувачі. Проте на Заході досі відмовлялися піти на подібний крок, зокрема через побоювання щодо ескалації.
- Навіть зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц після передачі танків виключив можливість поставок Україні винищувачів. Проте в питанні літаків союзники України розділилися.
- Наприклад, у Нідерландах заявили, що розглянуть можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Видання Politico повідомляло, що європейські країни, хоч і обговорюють постачання винищувачів України, але деякі представники НАТО досі побоюються можливої ескалації.
- Водночас у США не виключили постачання Україні F-16. Там повідомили, що відкриті до переговорів.