В реке Темза на юго-западе Лондона застрял небольшой кит. Ситуацию оценивали как критическую, спасатели долго пытались вызволить животное из ловушки.

Возле Ричмондского шлюза на Темзе собрались сотни прохожих, наблюдавших за попытками спасти кита.

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В Лондоне кит попал в ловушку

На снятом очевидцами видео заметно, что кита длиной 3–4 метра поливали из шланга, пока его осматривал ветеринар.

Животное застряло в шлюзе, ситуацию описывали как плохую, однако "непосредственной опасности" для животного не было. Кита пытались освободить водолазы и спасатели.

Люди рассказали, что спасатели расположили кита так, чтобы он был в безопасности. Затем ждали советов экспертов относительно того, как лучше его освободить. В то же время приток и в дальнейшем рос.

Однако ситуация завершилась успешно – пришла подмога и животное вызволили из ловушки.

Обратите внимание! Кит, вероятно, принадлежит к семейству малых полосачей. Они достигают до 10 метров в длину. Чаще всего встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.

Astonishing - and rather sad - sight of a whale (baby Minky???) stuck at Richmond Lock Bridge... Vet in attendance and a large crowd of people willing it back into the river! pic.twitter.com/VYKkmJwsIo — Richard Frank (@richardfrank) May 9, 2021

В Темзе застрял кит: смотрите видео

Fin whale? Baby one maybe? I dunno. Stranded at richmond lock. pic.twitter.com/kyaiOhwXNS — Steven Kemp (@SteveMKemp) May 9, 2021