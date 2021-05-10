В Лондоне в реке Темза застрял кит: как его спасали
В реке Темза на юго-западе Лондона застрял небольшой кит. Ситуацию оценивали как критическую, спасатели долго пытались вызволить животное из ловушки.
Источник:The Guardian
Возле Ричмондского шлюза на Темзе собрались сотни прохожих, наблюдавших за попытками спасти кита.
Читайте также 1 000 птиц случайно застряли в камине: как удалось их достать – видео
В Лондоне кит попал в ловушку
На снятом очевидцами видео заметно, что кита длиной 3–4 метра поливали из шланга, пока его осматривал ветеринар.
Животное застряло в шлюзе, ситуацию описывали как плохую, однако "непосредственной опасности" для животного не было. Кита пытались освободить водолазы и спасатели.
Люди рассказали, что спасатели расположили кита так, чтобы он был в безопасности. Затем ждали советов экспертов относительно того, как лучше его освободить. В то же время приток и в дальнейшем рос.
Однако ситуация завершилась успешно – пришла подмога и животное вызволили из ловушки.
В Темзе застрял кит: смотрите видео
Поделиться новостью