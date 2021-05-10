У Лондоні в річці Темза застряг кит: як його рятували
У річці Темза на південному заході Лондона застряг невеликий кит. Ситуацію оцінювали як критичну, рятувальники довго намагалися визволити тварину з пастки.
Джерело:The Guardian
Поблизу Річмондського шлюзу на Темзі зібралися сотні перехожих, які спостерігали за спробами врятувати кита.
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У Лондоні кит потрапив у пастку
На знятому очевидцями відео помітно, що кита довжиною 3−4 метра поливали зі шланга, поки його оглядав ветеринар.
Тварина застрягла у шлюзі, ситуацію описували як погану, однак "безпосередньої небезпеки" для тварини не було. Кита намагалися звільнити водолази та рятувальники.
Люди розповіли, що рятувальники розташували кита так, аби він був у безпеці. Згодом чекали на поради експертів щодо того, як краще його звільнити. Водночас приплив і надалі зростав.
Однак ситуація завершилася успішно – прийшла підмога і тварину визволили з пастки.
У Темзі застряг кит: дивіться відео
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