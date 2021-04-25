В Лондоне во время акций протеста пострадали 8 полицейских
В Лондоне прошли акции протеста из-за карантинных ограничений. Во время митингов пострадали 8 полицейских.
Источник:полиция Лондона
Уточняется, что 2 правоохранителей госпитализировали в медицинские учреждения. Однако их травмы оценивают как несерьезные.
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Национальный председатель Полицейской Федерации Англии и Уэльса Джон Аптер прокомментировал событие и отметил, что пострадавшие "просто выполняли свою работу, при этом оставаясь чьими-то сыновьями, дочерьми, мамами и папами".
В то же время в полиции сообщили, что за различные нарушения удалось задержать 5 протестующих. В частности, некоторые из них пытались совершить нападение на представителей правоохранительных органов.
Карантин в Великобритании: что известно
- В Великобритании в начале марта начали ослаблять карантинные ограничения.
- С 8 марта для граждан отменили решение не выходить из дома без особой необходимости.
- С 12 апреля открылись магазины, салоны красоты, террасы пабов.
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