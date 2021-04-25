В Лондоне прошли акции протеста из-за карантинных ограничений. Во время митингов пострадали 8 полицейских.

Уточняется, что 2 правоохранителей госпитализировали в медицинские учреждения. Однако их травмы оценивают как несерьезные.

Читайте также В Великобритании распространяется еще более заразный штамм коронавируса

Национальный председатель Полицейской Федерации Англии и Уэльса Джон Аптер прокомментировал событие и отметил, что пострадавшие "просто выполняли свою работу, при этом оставаясь чьими-то сыновьями, дочерьми, мамами и папами".

В то же время в полиции сообщили, что за различные нарушения удалось задержать 5 протестующих. В частности, некоторые из них пытались совершить нападение на представителей правоохранительных органов.

Обратите внимание! В массовой акции протеста приняли участие несколько тысяч человек. Участники обратились к правительству с требованием немедленно отменить все ограничения, которые, по их мнению, являются нарушением прав и свобод человека.

Карантин в Великобритании: что известно

В Великобритании в начале марта начали ослаблять карантинные ограничения.

С 8 марта для граждан отменили решение не выходить из дома без особой необходимости.

С 12 апреля открылись магазины, салоны красоты, террасы пабов.

К теме Рестораны и бары Британии в очередной раз открылись, но не все: новые правила для посетителей