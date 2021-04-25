У Лондоні під час акцій протесту постраждали 8 поліцейських
У Лондоні пройшли акції протесту через карантинні обмеження. Під час мітингів постраждали 8 поліцейських.
Джерело:поліція Лондона
Уточнюється, що 2 правоохоронців госпіталізували до медичних закладів. Однак їхні травми оцінюють як несерйозні.
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Національний голова Поліцейської Федерації Англії й Уельсу Джон Аптер прокоментував подію і зазначив, що постраждалі "просто виконували свою роботу, при цьому залишаючись чиїмись синами, дочками, мамами і татами".
Водночас у поліції повідомили, що за різні порушення вдалося затримати 5 протестувальників. Зокрема, деякі з них намагалися вчинити напад на представників правоохоронних органів.
Карантин у Великій Британії: що відомо
- У Великій Британії на початку березня почали послаблювати карантинні обмеження.
- З 8 березня для громадян скасували рішення не виходити з дому без особливої необхідності.
- З 12 квітня відкрилися магазини, салони краси, тераси пабів.
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