В Лондоне устроили антироссийский митинг. Под тамошним посольством Федерации собрались представители украинской диаспоры, российские оппозиционеры и сирийцы.

В руках активисты держали национальные флаги Украины и плакаты с призывами к России прекратить войну в нашей стране. Также пикетчики выразили просьбу и к европейцам. Они потребовали, чтобы те ужесточили санкции в отношении Федерации.

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Митингующие напомнили также и об агрессивной политике Кремля – боевых действиях в Сирии, аннексии Крыма, сбитом над Донбассом боингеMH17 и отравлении российского шпиона Литвиненко.

Стоит отметить, что Александр Литвиненко был одним из оппонентов правительства Путина. В 2006 году его отравили, по версии правоохранителей, полонием-210. 23 ноября 2006 года мужчина скончался в больнице от лучевой болезни. В непосредственном исполнении преступления Ричард Хоруелл обвинил бывшего сотрудника ФСБ, ныне депутата Госдумы России Андрея Лугового, а также российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна.

Активисты также требовали от Путина убрать руки прочь от Украины.