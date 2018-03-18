20:40
18 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-10°C
-8°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -1°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Лондонские активисты вышли на митинг против российской власти

88 Читати новину українською
Лондонские активисты вышли на митинг против российской власти
Лондонские активисты вышли на митинг против российской власти / 24 Канал

В Лондоне устроили антироссийский митинг. Под тамошним посольством Федерации собрались представители украинской диаспоры, российские оппозиционеры и сирийцы.

В руках активисты держали национальные флаги Украины и плакаты с призывами к России прекратить войну в нашей стране. Также пикетчики выразили просьбу и к европейцам. Они потребовали, чтобы те ужесточили санкции в отношении Федерации.

Читайте также: В городах Украины прошли пикеты против "выборов Путина" в России

Митингующие напомнили также и об агрессивной политике Кремля – боевых действиях в Сирии, аннексии Крыма, сбитом над Донбассом боингеMH17 и отравлении российского шпиона Литвиненко.

Стоит отметить, что Александр Литвиненко был одним из оппонентов правительства Путина. В 2006 году его отравили, по версии правоохранителей, полонием-210. 23 ноября 2006 года мужчина скончался в больнице от лучевой болезни. В непосредственном исполнении преступления Ричард Хоруелл обвинил бывшего сотрудника ФСБ, ныне депутата Госдумы России Андрея Лугового, а также российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна.

Активисты также требовали от Путина убрать руки прочь от Украины.

Теги: Новости политики Новости России отравление Великобритания Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук