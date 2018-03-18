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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Лондонські активісти вишли на мітинг проти російської влади

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Лондонські активісти вишли на мітинг проти російської влади
Лондонські активісти вишли на мітинг проти російської влади / 24 Канал

У Лондоні влаштували антиросійський мітинг. Під тамтешнім посольством федерації зібралися представники української діаспори, російські опозиціонери і сирійці.

У руках активісти тримали національні прапори України та плакати із закликами до Росії припинити війну в нашій країні. Також пікетувальники висловили прохання і до європейців. Вони зажадали, аби ті посилили санкції щодо федерації.

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Мітингарі нагадали також і про агресивну політику Кремля – бойові дії в Сирії, анексію Криму, збитий над Донбасом боїнг MH17 та отруєння російського шпигуна Литвиненка.

Варто зазначити, що Олександр Литвиненко був одним із опонентів уряду Путіна. В 2006 році його отруїли, за версією правоохоронців, полонієм-210. 23 листопада 2006 року чоловік помер у лікарні від променевої хвороби. У безпосередньому виконанні злочину Річард Хоруелл звинуватив колишнього співробітника ФСБ, нині депутата Держдуми Росії – Андрія Лугового, а також російського підприємця Дмитра Ковтуна.

Активісти також вимагали Путіна прибрати геть руки від України.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Анексія Криму отруєння
Джерело: 24 Канал
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