Лондонский бар готовит коктейли для собак

В Лондоне в честь национального Месяца Домашних животных заведение Smith & Whistle & Max разработало отдельную карту напитков для собак "dogtail".

Дополнительное меню было введено в честь национального Месяца Домашних питомцев, который будет проходить в апреле, говорится в издании Metro.

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Собачьи коктейли разработали сотрудники заведения, а также специалисты по питанию для собак.

Новое меню состоит из четырех витаминизированные напитков для собак. Например, Hound's Hops – это смесь специально сваренного пива для собак на основе бульона и солодового ячменя. Bow Wow Bubbly сочетает в себе так называемые Dogcco Prosecco с черникой. В состав Poochie Colada входить смесь капусты, брокколи и кокосовой воды. Владельцы заведений уверяют, что этот коктейль делает суставы домашних любимцев здоровыми.

Стоит отметить, что в США также нередко можно встретить заведения, которые можно посещать вместе с собакой.