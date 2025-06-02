Лось перебегал прямо дорогу перед машинами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-сообщества.

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В Оболонском районе Киева бегал лось

Животное заметили возле гипермаркета и торговых ларьков на Почайной. Лось был беспокойный. Предположительно, он вышел из леса и потерялся. Лось бежал по улице, где ходят люди и ездят машины. Водители, заметив животное на дороге, удивились, но остановились. К счастью, удалось избежать аварии.

Лось выбегал под машины на Почайной: смотрите видео

По состоянию на 09:26 неизвестно, удалось ли найти животное, или оно ушло в лес и смогло спастись. Однако событие на самом деле является незаурядным. Дикие животные иногда попадают на территорию города, иногда такие "прогулки" для них заканчиваются травмированием.

Лось бегал среди людей в Киеве: видео

Напомним, в последний раз лося на улицах Киева видели в сентябре прошлого года. Тогда животное бродило в Шевченковском районе. Его активно искали сотрудники Центра спасения диких животных, чтобы безопасно его выловить и вернуть в естественную среду.

Обратите внимание! Лось является редким животным и сейчас занесен в Красную книгу Украины.