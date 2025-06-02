Лось перебігав просто дорогу перед автівками. Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-спільноти.

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В Оболонському районі Києва бігав лось

Тварину помітили біля гіпермаркету та торгових яток на Почайній. Лось був неспокійний. Імовірно, він вийшов з лісу та загубився. Лось біг вулицею, де ходять люди та їздять машини. Водії, помітивши тварину на дорозі, здивувалися, але зупинилися. На щастя, вдалося уникнути аварії.

Лось вибігав під машини на Почайній: дивіться відео

Станом на 09:26 невідомо, чи вдалося знайти тварину, чи вона пішла в ліс та змогла врятуватися. Однак подія насправді є непересічною. Дикі тварини інколи потрапляють на територію міста, іноді такі "прогулянки" для них закінчуються травмуванням.

Лось бігав серед людей у Києві: відео

Нагадаємо, востаннє лося на вулицях Києва бачили у вересні минулого року. Тоді тварина блукала в Шевченківському районі. Її активно шукали співробітники Центру порятунку диких тварин, аби безпечно її виловити та повернення в природне середовище.

Зверніть увагу! Лось є рідкісною твариною і нині занесений до Червоної книги України.