Лотерея США Powerball разыграет $ 495 миллионов в эту субботу

Ближайший тираж американской лотереи Powerball состоится в субботу, 16 марта, в 23:00 по североамериканским восточному времени, на кону огромный джекпот – $ 495 миллионов.

Граждане Украины, наравне с резидентами США, могут принять участие в тираже здесь.

В США уже сейчас наблюдается ажиотаж – в лотерейные киоски выстраиваются очереди из желающих приобрести билеты, а жители других стран ищут способ принять участие в тираже.

"Когда джекпоты достигают таких сумм, все начинают представлять, как изменится их жизнь в случае выигрыша", – отметил Гордон Меденика, представитель Национальной лотереи.

Теперь же, когда джекпот Powerball – США достиг $ 495. миллионов, растет и интерес к участию в легендарной лотерее.



Октябрь 2018 года, магазин в Филадельфии. Желающие сорвать рекордный джекпот лотереи Мега Мілліонс в $ 1,5 миллиарда ждут своей очереди, чтобы купить билет на удачу

Мифы об участии в лотерее Powerball – США из других стран

Есть большое количество ошибочных суждений об участии в лотерее Powerball из-за пределов США. Вот некоторые из них.

Миф 1: Туристам нельзя играть в лотерею Powerball. Это не так. Согласно правилам лотереи Powerball – США, нерезиденты США имеют право участвовать в лотерее: "Вам не нужно быть гражданином или резидентом страны, чтобы принять участие в игре. Туристы также могут участвовать в лотерее ".

Миф 2: Нерезиденты США могут играть в Powerball – США точно так же, как американцы. Почти правда, но есть одно но ... Вы можете купить билеты у лицензированных ритейлеров в США, но получить приз вы сможете только при условии, что билет останется на территории США.

Миф 3: Лотерейные выигрыши нерезидентов США не облагаются налогом. Это не так. Если гражданин Украины выигрывает в лотерею US Powerball, он будет обязан выплатить налог на свой выигрыш в США.

Как играть в лотерею США онлайн?

Для участия в лотерее Powerball из Украины необходимо купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-69) и шар "Пауербол" (1-26). TheLotter загружает сканы купленных билетов в личные аккаунты пользователей до начала тиража.

Каждый может участвовать, каждый может выиграть

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш или приз второй или третьей категории.