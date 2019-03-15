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      Лотерея США Powerball розіграє $ 495 мільйонів у цю суботу

      105 Читать новость на русском
      У вересні 2018 року Наталя з України виграла $ 1 мільйон у лотерею США
      У вересні 2018 року Наталя з України виграла $ 1 мільйон у лотерею США

      Найближчий тираж американської лотереї Powerball відбудеться в суботу, 16 березня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, на кону величезний джекпот – $ 495 мільйонів.

      Громадяни України, нарівні з резидентами США, можуть взяти участь у тиражі тут.
      У США вже зараз спостерігається ажіотаж в лотерейні кіоски шикуються черги з охочих придбати квитки, а жителі інших країн шукають спосіб взяти участь в тиражі.

      "Коли джекпоти досягають таких сум, всі починають уявляти, як зміниться їхнє життя в разі виграшу", – зазначив Гордон Меденіка, представник Національної лотереї.

      Тепер же, коли джекпот Powerball США досяг $ 495. мільйонів, зростає й інтерес до участі в легендарній лотереї.


      Жовтень 2018 року, магазин в Філадельфії. Бажаючі зірвати рекордний джекпот лотереї Мега Мілліонс в $ 1,5 мільярда чекають своєї черги, щоб купити квиток на удачу.

      Міфи про участь в лотереї Powerball США з інших країн

      Є велика кількість помилкових суджень про участь в лотереї Powerball з-за меж США. Ось деякі з них.

      Міф 1: Туристам не можна грати в лотерею Powerball. Це не так. Згідно з правилами лотереї Powerball США, нерезиденти США мають право брати участь в лотереї: "Вам не потрібно бути громадянином або резидентом країни, щоб взяти участь в грі. Туристи також можуть брати участь в лотереї ".

      Міф 2: Нерезиденти США можуть грати в Powerball США точно так само, як американці. Майже правда, але є одне але ... Ви можете придбати квитки у ліцензованих рітейлерів в США, але отримати приз ви зможете лише за умови, що квиток залишиться на території США.

      Міф 3: Лотерейні виграші нерезидентів США не оподатковуються. Це не так. Якщо громадянин України виграє в лотерею US Powerball, він буде зобов'язаний виплатити податок на свій виграш в США.

      Як грати в лотерею США онлайн?

      Для участі в лотереї Powerball з України необхідно придбати офіційні білети онлайн і вибрати п'ять основних номерів (1-69) і кулю "Пауербол" (1-26). TheLotter завантажує скани придбаних квитків в особисті акаунти користувачів до початку тиражу.

      Кожен може брати участь, кожен може виграти

      Вигравши лотерейний приз через сайт TheLotter, переможець отримує 100% виграної суми, будь то невеликий виграш, або приз другої або третьої категорії.

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      Теги: Новини України Гроші
      Джерело: 24 Канал
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