Лотерея США Powerball розіграє $ 495 мільйонів у цю суботу

Найближчий тираж американської лотереї Powerball відбудеться в суботу, 16 березня, о 23:00 за північноамериканським східним часом, на кону величезний джекпот – $ 495 мільйонів.

Громадяни України, нарівні з резидентами США, можуть взяти участь у тиражі тут.

У США вже зараз спостерігається ажіотаж – в лотерейні кіоски шикуються черги з охочих придбати квитки, а жителі інших країн шукають спосіб взяти участь в тиражі.

"Коли джекпоти досягають таких сум, всі починають уявляти, як зміниться їхнє життя в разі виграшу", – зазначив Гордон Меденіка, представник Національної лотереї.

Тепер же, коли джекпот Powerball – США досяг $ 495. мільйонів, зростає й інтерес до участі в легендарній лотереї.



Жовтень 2018 року, магазин в Філадельфії. Бажаючі зірвати рекордний джекпот лотереї Мега Мілліонс в $ 1,5 мільярда чекають своєї черги, щоб купити квиток на удачу.

Міфи про участь в лотереї Powerball – США з інших країн

Є велика кількість помилкових суджень про участь в лотереї Powerball з-за меж США. Ось деякі з них.

Міф 1: Туристам не можна грати в лотерею Powerball. Це не так. Згідно з правилами лотереї Powerball – США, нерезиденти США мають право брати участь в лотереї: "Вам не потрібно бути громадянином або резидентом країни, щоб взяти участь в грі. Туристи також можуть брати участь в лотереї ".

Міф 2: Нерезиденти США можуть грати в Powerball – США точно так само, як американці. Майже правда, але є одне але ... Ви можете придбати квитки у ліцензованих рітейлерів в США, але отримати приз ви зможете лише за умови, що квиток залишиться на території США.

Міф 3: Лотерейні виграші нерезидентів США не оподатковуються. Це не так. Якщо громадянин України виграє в лотерею US Powerball, він буде зобов'язаний виплатити податок на свій виграш в США.

Як грати в лотерею США онлайн?

Для участі в лотереї Powerball з України необхідно придбати офіційні білети онлайн і вибрати п'ять основних номерів (1-69) і кулю "Пауербол" (1-26). TheLotter завантажує скани придбаних квитків в особисті акаунти користувачів до початку тиражу.

Кожен може брати участь, кожен може виграти

Вигравши лотерейний приз через сайт TheLotter, переможець отримує 100% виграної суми, будь то невеликий виграш, або приз другої або третьої категорії.