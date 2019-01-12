Lotus оригинально поздравил своих поклонников с праздниками. Эксклюзивный флагман Lincoln

Британский автопроизводитель Lotus довольно интересно поздравил поклонников своей марки. Работники компании установили на корму "суперкара" Evora новогоднюю елку и проехали так несколько кругов по территории завода.

Кроме этого, работники Lotus отсняли яркое видео этого процесса.

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В качестве саундтрека выступила музыка двигателя V6, который имеет объем 3,5 литра и выдает 410 сил. Максимальная скорость такого авто достигает 305 километров в час, а первую сотню он набирает всего за 3,9 секунды.



Авто Evora

Лимитированная версия Lincoln Continental Coach Door Edition станет флагманом марки и будет стоить примерно 100 тысяч долларов, что вдвое дороже базового "Авиатора". Это фактически удлиненная версия с растянутой на 15 сантиметров колесной базой, двумя отдельными креслами с 30-ю регулировками, системой подавления шума и премиальной аудиосистемой.



Lincoln Continental Coach Door Edition

Главным же отличием является наличие центральной консоли между креслами с блоком управления климатом. В компании подчеркнули, что выпустят всего 80 таких машин.

О финальной версии "суперкубика" от немецкого ателье Brabus – смотрите в программе.