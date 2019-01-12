Lotus оригінально привітав своїх прихильників зі святами. Екслюзивний флагман Lincoln

Британський автовиробник Lotus доволі цікаво привітав прихильників своєї марки. Працівники компанії встановили на корму "суперкара" Evora новорічну ялинку й проїхали так декілька кіл територією заводу.

Крім цього, працівники Lotus відзняли яскраве відео цього процесу.

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В якості саундтрека виступила музика двигуна V6, який має об'єм 3,5 літри й видає 410 сил. Максимальна швидкість такого авто сягає 305 кілометрів на годину, а першу сотню він набирає усього за 3,9 секунди.



Авто Evora

Лімітована версія Lincoln Continental Coach Door Edition стане флагманом марки й коштуватиме приблизно 100 тисяч доларів, що вдвічі дорожче за базовий "Авіатор". Це фактично подовжена версія з розтягнутою на 15 сантиметрів колісною базою, двома окремими кріслами з 30-ма регулюваннями, системою пригнічення шуму та преміальною аудіосистемою.



Lincoln Continental Coach Door Edition

Головною ж відмінністю є наявність центральної консолі між кріслами з блоком керування кліматом. У компанії підкреслили, що випустять усього 80 таких машин.

Про фінальну версію "суперкубика" від німецького ательє Brabus – дивіться у програмі.