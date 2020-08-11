Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet получил право летать из Италии в Украину. Самолет может начать выполнять рейсы уже этим летом.

Согласно официальной информации авиационного регуляторного органа Италии ENAC, авиакомпания подала запрос и получила право на выполнение полетов из Италии в Украину до конца октября 2020 года, передает Avianews.

Интересно: Авиакомпания Wizz Air открыла во Львове базу и новые направления

Права оформили 23 июля на австрийский отдел easyJet. Списка маршрутов пока нет. Однако в компании отметили, что может быть 12 еженедельных рейсов.

Что известно об easyJet

Британский лоукостер easyJet является одним из самых дешевых в Европе. Раньше он никогда не летал в Украину. На постсоветском пространстве easyJet работал только на российском рынке, выполняя рейсы Манчестер – Москва и Лондон – Москва.

Отметим, авиакомпания Wizz Air планирует запустить 17 новых рейсов из пяти аэропортов Украины. В Италию по новым маршрутам можно будет улететь из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.