Один з найбільших лоукостерів Європи easyJet отримав право літати з Італії в Україну. Літак може почати виконувати рейси вже цього літа.

Згідно з офіційною інформацією авіаційного регуляторного органу Італії ENAC, авіакомпанія подала запит та отримала право на виконання польотів з Італії до України до кінця жовтня 2020 року, передає Avianews.

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Права оформили 23 липня на австрійський відділ easyJet. Списку маршрутів поки немає. Проте в компанії зазначили, що може бути 12 щотижневих рейсів.

Що відомо про easyJet

Британський лоукостер easyJet є одним з найдешевших у Європі. Раніше він ніколи не літав в Україну. На пострадянському просторі easyJet працював тільки на російському ринку, виконуючи рейси Манчестер – Москва і Лондон – Москва.

Зазначимо, авіакомпанія Wizz Air планує запустити 17 нових рейсів з п'яти аеропортів України. До Італії за новими маршрутами можна буде полетіти з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.