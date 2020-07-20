Wizz Air запустить нові маршрути з України в Італію: куди можна полетіти
Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 17 нових рейсів з п'яти аеропортів України. До Італії за новими маршрутами можна буде полетіти з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.
Частину маршрутів відкриють вже у 2020 році
Шість маршрутів відкриють вже у серпні та жовтні 2020 року. Решту стануть доступними з березня 2021 року. Про це інформують avianews.com.
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Деталі про маршрутну мережу:
- З Києва – 6 напрямків;
- Зі Львова – 4 напрямки;
- З Одеси – 4 напрямки;
- з Харкова – 2 напрямки;
- Із Запоріжжя – 1 напрямок.
З Києва:
- Болонья – з 29 березня 2021 року: 3 рази на тиждень;
- Венеція (Тревізо) – з 14 серпня 2020 року: 3 рази на тиждень;
- Катанія – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Мілан (Мальпенса) – з 28 березня 2021 року: 4 рази на тиждень;
- Неаполь – з 14 серпня 2020 року: 3 рази на тиждень;
- Рим (Фьюмічіно) – з 28 березня 2021 року: 5 разів на тиждень.
Зі Львова:
- Верона – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Катанія – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Мілан (Мальпенса) – з 14 серпня 2020 року: 2 рази на тиждень;
- Рим (Чампіно) – з 16 серпня 2020 року: 2 рази на тиждень.
З Одеси:
- Болонья – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Венеція (Тревізо) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Мілан (Мальпенса) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Рим (Фьюмічіно) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень.
Із Запоріжжя:
- Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 року: 2 рази на тиждень.
З Харкова:
- Венеція (Тревізо) – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;
- Мілан (Мальпенса) – з 26 жовтня 2020 року: 2 рази на тиждень