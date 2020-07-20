Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 17 нових рейсів з п'яти аеропортів України. До Італії за новими маршрутами можна буде полетіти з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Частину маршрутів відкриють вже у 2020 році Шість маршрутів відкриють вже у серпні та жовтні 2020 року. Решту стануть доступними з березня 2021 року. Про це інформують avianews.com. Актуально Wizz Air відновлює польоти з України в ОАЕ: деталі Деталі про маршрутну мережу: З Києва – 6 напрямків;

Зі Львова – 4 напрямки;

З Одеси – 4 напрямки;

з Харкова – 2 напрямки;

Із Запоріжжя – 1 напрямок. З Києва: Болонья – з 29 березня 2021 року: 3 рази на тиждень;

Венеція (Тревізо) – з 14 серпня 2020 року: 3 рази на тиждень;

Катанія – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Мілан (Мальпенса) – з 28 березня 2021 року: 4 рази на тиждень;

Неаполь – з 14 серпня 2020 року: 3 рази на тиждень;

Рим (Фьюмічіно) – з 28 березня 2021 року: 5 разів на тиждень. Зі Львова: Верона – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Катанія – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Мілан (Мальпенса) – з 14 серпня 2020 року: 2 рази на тиждень;

Рим (Чампіно) – з 16 серпня 2020 року: 2 рази на тиждень. З Одеси: Болонья – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Венеція (Тревізо) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Мілан (Мальпенса) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Рим (Фьюмічіно) – з 29 березня 2021 року: 2 рази на тиждень. Із Запоріжжя: Мілан (Мальпенса) - з 27 жовтня 2020 року: 2 рази на тиждень. З Харкова: Венеція (Тревізо) – з 30 березня 2021 року: 2 рази на тиждень;

Мілан (Мальпенса) – з 26 жовтня 2020 року: 2 рази на тиждень Зверніть увагу! Раніше ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск 16 нових напрямків між Україною та Італією. Перші рейси планують здійснювати восени 2020 року, іншу частину – влітку 2021.