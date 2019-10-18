Лоукостер Ernest анонсировал новые маршруты из Украины в Италию: список городов

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines в ближайшее время откроет 5 новых маршрутов, которые объединят Украину с Италией.

Председатель правления и исполнительный директор компании Ernest Airlines Шади Эль Таннир отметил, что с начала своей работы компания уже перевезла 500 тысяч пассажиров на рейсах между Украиной и Италией и намерена увеличить свой пассажиропоток до 1 миллиона человек ежегодно.

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Список итальянских городов, куда смогут летать украинцы:

– Милан – Одесса (с 18 декабря);

– Венеция – Киев;

– Болонья – Львов;

– Бари – Киев;

– Триест – Киев.

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Что известно об Ernest Airlines?

Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа, от 8 евро за одно место. Сейчас авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова и Львова в города Италии.