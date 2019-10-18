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      Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст

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      Українці зможуть літати до італійських міст
      Українці зможуть літати до італійських міст / vgolos.com.ua

      Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів, що поєднають Україну з Італією.

      Голова правління і виконавчий директор компанії Ernest Airlines Шаді Ель Таннір зазначив, що від початку своєї роботи компанія вже перевезла 500 тисяч пасажирів на рейсах між Україною та Італією і має намір збільшити свій пасажиропотік до 1 мільйона осіб щорічно.

      Варто знати: SkyUp запустив рейси між містами України: напрямки та ціни

      Список італійських міст, куди зможуть літати українці: 

      – Мілана – Одеса (з 18 грудня);

      – Венеція – Київ;

      – Болонья – Львів;

      – Барі – Київ;

      – Трієст – Київ.

      До теми: Популярний лоукостер Ryanair літатиме з Херсона

      Що відомо про Ernest Airlines?Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу, від 8 євро за одне місце. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України авіація Подорожі
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