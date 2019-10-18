Лоукостер Ernest анонсував нові маршрути з України до Італії: список міст

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє 5 нових маршрутів, що поєднають Україну з Італією.

Голова правління і виконавчий директор компанії Ernest Airlines Шаді Ель Таннір зазначив, що від початку своєї роботи компанія вже перевезла 500 тисяч пасажирів на рейсах між Україною та Італією і має намір збільшити свій пасажиропотік до 1 мільйона осіб щорічно.

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Список італійських міст, куди зможуть літати українці:

– Мілана – Одеса (з 18 грудня);

– Венеція – Київ;

– Болонья – Львів;

– Барі – Київ;

– Трієст – Київ.

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Що відомо про Ernest Airlines?Компанія Ernest Airlines була заснована в 2015 році групою швейцарських та італійських інвесторів і отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року. Ernest Airlines дозволяє пасажирам купувати до трьох місць багажу, від 8 євро за одне місце. Наразі авіакомпанія виконує польоти з Києва, Харкова і Львова до міст Італії.