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      Лоукостер SkyUp запустит рейсы по цене в 500 гривен в пределах Украины

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / senfil.net

      Национальный лоукостер авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

      Об этом сообщает avianews.com.

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      Полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года. Согласно расписанию, они будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Более того, такие же рейсы будут запущены между Одессой и Харьковом.

      Купить билеты в одну сторону можно от 500 гривен с учетом перевозки 7 килограмм ручной клади. Стоимость авиабилета с багажом до 23 килограммов начинается от 800 гривен в одну сторону.

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      Стоимость билетов на официальном сайте SkyUp

      Известно, что флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. Более того, до конца года авиаперевозчик планирует расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800, а также Boeing 737-700.

      Напомним, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность своей дочерней компании "Визз Эйр Украина" уже в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Харькова авиация Новости Одессы SkyUp
      Источник: 24 Канал
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