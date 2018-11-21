Лоукостер SkyUp запустит рейсы по цене в 500 гривен в пределах Украины

Национальный лоукостер авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

Об этом сообщает avianews.com.

Читайте также: Ryanair запустит новые рейсы из Киева в 2019 году

Полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года. Согласно расписанию, они будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Более того, такие же рейсы будут запущены между Одессой и Харьковом.

Купить билеты в одну сторону можно от 500 гривен с учетом перевозки 7 килограмм ручной клади. Стоимость авиабилета с багажом до 23 килограммов начинается от 800 гривен в одну сторону.

Стоимость билетов на официальном сайте SkyUp

Известно, что флот лоукоста состоит из двух Boeing 737-800 и одного Boeing-737-700. Более того, до конца года авиаперевозчик планирует расширить свой парк за счет еще одного Boeing 737-800, а также Boeing 737-700.

Напомним, что венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность своей дочерней компании "Визз Эйр Украина" уже в 2019 году.