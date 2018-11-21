Wizz Air планирует восстановить свою дочернюю компанию в Украине: известна дата

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность своей дочерней компании "Визз Эйр Украина" уже в 2019 году.

Об этом сообщил генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

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Восстановление деятельности "Визз Эйр Украина" способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли. Кроме того, это позволило бы создать около 6 тысяч локальных рабочих мест, как прямых так и в смежных отраслях и будет стимулировать значительное развитие украинского туризма,

– рассказали в компании.

Восстановление "Визз Эйр Украина" позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины, ведь авиаперевозчик заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321

"Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 миллионов в год до 2025 года", – отметили в Wizz Air.

В то же время, Петр Порошенко отметил, что возвращение Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года.

Конкуренція на ринку авіасполучень в Україні дозволяє знижувати ціни на квитки, покращувати рівень обслуговування та відкриває двері Європи для українців. Вітаю Wizzair знову в Україні! Маршрути, які пропонує компанія, - це нові можливості для українців відвідати країни Європи. pic.twitter.com/sYhdizAByl — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 листопада 2018 р.

Глава государства рассказал, что за последний год объемы пассажиропотока выросли на 30%, а количество пересечений границы в сторону ЕС составило 20 миллионов.

По моему мнению, очень перспективным является внутренний рынок авиаперевозок. И тот факт, что Wizz Air готовы принять решение о возобновлении деятельности дочерней компании, чтобы налоги платились в Украине, дочерняя компания владела самолетами, которые материнская компания ей передаст – намного повысит эффективность взаимодействия с национальными властями,

– подытожил он.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Wizz Air запустил новые рейсы из трех украинских городов – из Харькова в польские Гданьск и Вроцлав, из Киева в Вену и из Львова в Вильнюс и Братиславу.