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      Wizz Air планирует восстановить свою дочернюю компанию в Украине: известна дата

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      Wizz Air хочет возобновить работу своей "дочки" в Украине
      Wizz Air хочет возобновить работу своей "дочки" в Украине / Фото из открытых источников

      Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air намерена возобновить деятельность своей дочерней компании "Визз Эйр Украина" уже в 2019 году.

      Об этом сообщил генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко.

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      Восстановление деятельности "Визз Эйр Украина" способствовало бы развитию украинской авиационной отрасли. Кроме того, это позволило бы создать около 6 тысяч локальных рабочих мест, как прямых так и в смежных отраслях и будет стимулировать значительное развитие украинского туризма,
      – рассказали в компании.

      Восстановление "Визз Эйр Украина" позволит расширить сеть лоукост-маршрутов авиакомпании в/из Украины, ведь авиаперевозчик заявил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321

      "Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 миллионов в год до 2025 года", – отметили в Wizz Air.

      В то же время, Петр Порошенко отметил, что возвращение Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года.

      Глава государства рассказал, что за последний год объемы пассажиропотока выросли на 30%, а количество пересечений границы в сторону ЕС составило 20 миллионов.

      По моему мнению, очень перспективным является внутренний рынок авиаперевозок. И тот факт, что Wizz Air готовы принять решение о возобновлении деятельности дочерней компании, чтобы налоги платились в Украине, дочерняя компания владела самолетами, которые материнская компания ей передаст – намного повысит эффективность взаимодействия с национальными властями,
      – подытожил он.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Wizz Air запустил новые рейсы из трех украинских городов – из Харькова в польские Гданьск и Вроцлав, из Киева в Вену и из Львова в Вильнюс и Братиславу.

      Теги: Новости Украины Новости политики Путешествия Петр Порошенко авиация Безвизовый режим Wizz Air
      Источник: 24 Канал
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