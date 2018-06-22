Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади

Венгерский лоукостер Wizz Airвиришив изменить правила перевозки ручной клади в своих самолетах. Теперь брать с собой в салон самолета ручную кладь бесплатно запрещается.

Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.

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Отмечается, что Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади. Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.

Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров путешествовать вместе с ними в кабине самолета,

– говорится в сообщении.

Теперь, чтобы взять с собой ручную кладь в кабину самолета придется дополнительно доплачивать. Если покупка билетов происходит онлайн то сумма составит от 5 до 10 евро. При покупке билета в аэропорту дополнительный платеж составит 25 евро.

В других случаях ручная кладь будет расположена в багажном отделении перед посадкой.

Что дает Wizz Priority?

Он дает право первоочередной посадки в салон самолета, возможность пронести в салон ручную кладь, а также маленькую сумку 40х30х18 сантиметров (к примеру фотоаппарат или ноутбук), но не предусматривает приоритета при регистрации или прохождения контроля авиабезопасности.