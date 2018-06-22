Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади
Венгерский лоукостер Wizz Airвиришив изменить правила перевозки ручной клади в своих самолетах. Теперь брать с собой в салон самолета ручную кладь бесплатно запрещается.
Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера.
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Отмечается, что Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади. Только пассажиры с Wizz Priority смогут брать с собой багаж в салон самолета.
Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров путешествовать вместе с ними в кабине самолета,
– говорится в сообщении.
Теперь, чтобы взять с собой ручную кладь в кабину самолета придется дополнительно доплачивать. Если покупка билетов происходит онлайн то сумма составит от 5 до 10 евро. При покупке билета в аэропорту дополнительный платеж составит 25 евро.
В других случаях ручная кладь будет расположена в багажном отделении перед посадкой.
Что дает Wizz Priority?
Он дает право первоочередной посадки в салон самолета, возможность пронести в салон ручную кладь, а также маленькую сумку 40х30х18 сантиметров (к примеру фотоаппарат или ноутбук), но не предусматривает приоритета при регистрации или прохождения контроля авиабезопасности.